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Pınarhisar'da Dron ile Yapılan Trafik Denetiminde 8 Sürücüye Ceza

Pınarhisar'da Dron ile Yapılan Trafik Denetiminde 8 Sürücüye Ceza
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde dron ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Lüleburgaz, Kaynarca, Pınarhisar kavşağında trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde 8 sürücünün kural ihlali yaptığı belirlendi.

Sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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