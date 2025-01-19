Pınarhisar'da Dron ile Yapılan Trafik Denetiminde 8 Sürücüye Ceza
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde kural ihlali yapan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde dron ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri Lüleburgaz, Kaynarca, Pınarhisar kavşağında trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimde 8 sürücünün kural ihlali yaptığı belirlendi.
Sürücülere idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel