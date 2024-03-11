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Pınarhisar'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı, Babaeski'de uyuşturucu operasyonu

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Pınarhisar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pınarhisar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 BC 2446 plakalı tır çevre yolunda devrildi.

Yaralanan sürücü, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karayolları ekipleri tırın bölgeden kaldırılması için çalışma başlattı.

Uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Mart'ta düzenledikleri operasyonda 46 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 30 gram metamfetamin, 3 gram kenevir tohumu, 13 uyuşturucu hap ve 22 fişek ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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