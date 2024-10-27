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Pınarhisar'da Cumhuriyet Koşusu ve Dart Müsabakaları Düzenlendi

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Pınarhisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen koşu ve dart müsabakalarına 90 öğrenci katıldı. Dereceye girenler ödüllerini bayram kutlamalarında alacak.

Pınarhisar'da Cumhuriyet koşusu ve dart müsabakaları yapıldı.

Pınarhisar Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Pınarhisar Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakalara yaklaşık 90 öğrenci katıldı.

Cumhuriyet koşusunda küçük kızlarda Pelin Çisem Tunga, küçük erkeklerde Ahmed Karahbel, yıldız kızlarda Yağmur Yıldız, yıldız erkeklerde Coşkun Doruk Doğan, genç kızlarda Elif Sude Ari, genç erkeklerde Enes Yaşar Demir birinci oldu.

Dart müsabakalarında da yıldız kızlar ve erkeklerde Atatürk Ortaokulu takımları, genç erkeklerde İmam Hatip Anadolu Lisesi takımı birinci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında verilecek.

Gebe okulu eğitimleri

Kırklareli'nde gebe okulunda ekim ayı eğitimleri tamamlandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde anne adayları gebelik, doğum süreci, normal doğum, sezaryen ve bebek bakımı konularında bilgi aldı.

Eğitim sonunda anne adaylarına sertifika verildi.

Peynir yapımı eğitimi verilecek

Kırklareli Üniversitesince peynir yapımı eğitimi verilecek.

Kırklareli Üniversitesinden yapılan açıklamada, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilecek eğitimlerde, şirden mayalı beyaz peynir, ricotta peyniri ve labne peyniri üretim aşamalarının anlatılacağı belirtildi.

10 kursiyer ile sınırlı 8 saatlik eğitimin 2-3 Kasım'da yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Pınarhisar Etkinlik Eğitim Güncel Spor

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