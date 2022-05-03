Pınarhisar'da bayramlaşma töreni düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pınarhisar'da bayramlaşma töreni düzenlendi

AA - Ufuk Ertop - Güncel
 - Güncelleme:
Pınarhisar'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Pınarhisar ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Pınarhisar ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Bir parkta düzenlenen törende Kaymakam Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı İhsan Talay, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle bayramlaştı.

Kaymakam Kılıç, törende yaptığı konuşmada, bayramların herkesi kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberlik duygularının artmasına vesile olan, toplumsal huzurun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği günler olduğunu belirtti.

Kılıç, "Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize, milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini dilerim. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım." dedi.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Ramazan Bayramı, İhsan Talay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title