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Pınarhisar'da Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İnşaatı Devam Ediyor

Pınarhisar'da Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu İnşaatı Devam Ediyor
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Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Orta Mahallesi'nde inşaatı süren 5 hekimli aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunu yerinde inceledi. Sağlık yatırımlarının önemi vurgulandı.

Pınarhisar'da aile sağlığı merkezi ile 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapımı sürüyor.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Orta Mahallesi'nde devam eden 5 hekimli aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyon binası inşaatında incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çanakcıoğlu, sağlık yatırımlarına önem verdiklerini kaydetti.

Şengörür'e ziyaret

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite hakkında Babuşcu'ya bilgi verdi.

Babuşcu da çalışmalarından dolayı Şengörür'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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