Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, afet ve acil durum toplanma alanlarını ziyaret ederek, vatandaşların bu alanları bilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'yı kabul ederek, gençlik ve spor planlamaları üzerine toplantılar gerçekleştirildi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, afet ve acil durum toplanma alanlarını inceledi.

Toplanma alanlarını gezen Özderin, yetkililerden bilgi aldı.

Özderin, tüm vatandaşların evlerine en yakın toplanma alanlarını bilmesi gerektiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz'e ziyaret

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya'yı makamında kabul etti.

Altınöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeşilayın çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

Karakahya da çalışmaları hakkında Altınöz'e bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Planlama Toplantısı yapıldı

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 2026 yılı Planlama Toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu başkanlığında, Atatürk Stadyumu Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Babuşcu, kentin adını sporla duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Akdemir, Vize Adalet Erez İlkokulunu ziyaret etti.

Okul yöneticilerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Akdemir, öğretmenlerin de isteklerini dinledi.

Ziyarette okulun fiziki durumunu inceleyen Akdemir, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
