Pınarhisar'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldı

Pınarhisar ilçesinde 2 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle açıldı.

Vali Osman Bilgin, törende, kentte sağlık yatırımlarının hızla devam ettiğini söyledi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile meydana gelen vakalara artık çok kısa sürede müdahale edildiğini anlatan Bilgin, "2002 yılında bir ambulans, bir istasyon ve 14 personel mevcut olup, bugün itibarıyla 53 ambulans, 23 istasyonda bulunmaktadır." dedi.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise 110 metrekare kapalı alanlı çelik konstrüksiyonlu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasının hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.