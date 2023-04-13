Pınarhisar Belediyesinin internet sitesine yapılan siber saldırıya ilişkin suç duyurusu

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediyenin internet sitesine yapılan siber saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Talay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün belediyeye ait resmi internet sitesine siber saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Siber saldırının VPN (sanal özel ağ) servisi kullanılarak yurt dışı IP (sanal adres tanımı) adresi ile gerçekleştirildiğinin belirlendiğini ifade eden Talay, siber saldırı nedeniyle internet sitesini kullanıma kapattıklarını kaydetti.

Olayla ilgili Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Talay, şu ifadeleri kullandı:

"Pınarhisar Belediyemiz internet sitemize siber saldırılar gerçekleşti. Maalesef şer odakları diyebileceğimiz bazı kitleler bu tip hamlelerle itibarsızlaştırma politikasına gidiyorlar. Bu bizim ilçemize, ilimize, bölgemize ve ülkemize maalesef uzun zamandan beri yapılan şeyler. Ama bunlar hiçbir zaman bizim yapmayı planladığımız çalışmaların önüne geçebilecek şeyler değil. Çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz."