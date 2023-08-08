Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok'u ziyaret etti

Talay, ilçedeki çalışmalar hakkında Derdiyok'a bilgi verdi. Sağlık alanında ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Talay, tüm sağlık alışanlarına teşekkür etti. Derdiyok ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KLÜ'de uluslararası öğrenci kayıtları başladı. Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) uluslararası öğrenciler kayıtların başladı. Kaymakam Kaya, Kur'an kurslarını ziyaret etti. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Kur'an kurslarını ziyaret edip öğrencilerle sohbet etti. Kaya, İlçe Müftüsü Sabri Demir ile kursları gezip yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Kaya, Kur'an kurslarında dini, ahlaki, milli ve manevi değerlerin öğretildiğini söyledi.