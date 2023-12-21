Pınarbaşı'nda Coğrafi İşaretli Kara Çorba Etkinliği
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikramı yapıldı. Pınarbaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Şenol Yaşar da hazır bulundu.
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikramında bulunuldu.
Pınarbaşı Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Şenol Yaşar tarafından vatandaşlara kara çorba dağıtıldı.
Yaşar, gazetecilere, her yıl 21 Aralık'ta geleneksel olarak coğrafi işaretli kara çorba ikramında bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.