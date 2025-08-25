Pınar Tınç'tan Yeni Sergi: 'Yok Oluş, Var Oluş ve Rejenerasyon!'

Önceki yıllarda "Seni Seviyorum Anne", "Masumiyet", "İyi Geceler Bebeğim", "Yuvaya Dönüş" ve "Je T'aime" sergilerinde eserlerini sanatseverlerle buluşturan ressam Pınar Tınç'ın, "Yok Oluş, Var Oluş ve Rejenerasyon!" adlı yeni sergisi 1 Eylül'de ziyarete açılacak.

Sergiye ilişkin yapılan açıklamaya göre, ruh, zihin ve beden üçlemesi üzerinden insana yaklaşan Tınç'ın resimlerinde, gökkuşağı tonları, doğa renkleri ve mistik sembollerle zenginleştirilmiş dokular dikkati çekiyor.

Sanatçı soyut geometrik düzenlemeleri kendi içinde parçalara bölerek onlara yeni bir form kazandırırken, tuval ve özel el yapımı kağıtlara çini mürekkebi tekniği uyguluyor.

Eserlerinde yaşadığı ada hayatının ve çocukluğunun izlerini süren Tınç, yeni sergisinde de deniz, ada, kuşlar ve bitki örtüsü gibi doğanın güzel örneklerini, dünyanın farklı coğrafyalarında biriktirdiği hayal gücüyle birleştirip, resim tutkunlarına sunuyor.

Küratörlüğünü Uğur Batı'nın üstlendiği sergi, 15 Eylül'e kadar Bozcaada Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.