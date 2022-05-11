Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçının biletleri satışta - Haberler

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Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçının biletleri satışta

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçının biletleri satışta

Pınar Karşıyaka'nın ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında sahasında Anadolu Efes ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Pınar Karşıyaka'nın ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında sahasında Anadolu Efes ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes ile 7. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, play-off çeyrek final serisinde karşı karşıya geliyor. İlk maçın bugün 19.30'da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı seride, ikinci maç 13 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

İkinci maç öncesinde karşılaşmanın bilet fiyatları KSK Store'larda satışa çıkarken, öğrenci biletleri ise yarın 17.00'da satışa sunulacak. Ayrıca, taraftarlar maç günü saat 17.00'dan itibaren gişeden de bilet satın alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Öğrenci bileti: 40 TL

Tam bilet: 80 TL

VIP: 400-500 TL

(Salih Yılmazsoy - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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