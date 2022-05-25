PINAR'IN CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI, 3 ARKADAŞI SERBEST - Haberler

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PINAR'IN CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI, 3 ARKADAŞI SERBEST

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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IĞDIR'da, arkadaşlarıyla eğlendiği evde Pınar Kızıl'ı (24) tabancayla vurarak öldüren Mahsun Abakay (24), tutuklandı.

IĞDIR'da, arkadaşlarıyla eğlendiği evde Pınar Kızıl'ı (24) tabancayla vurarak öldüren Mahsun Abakay (24), tutuklandı. Abakay'ın 3 arkadaşı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 22 Mayıs'ta Karaağaç Mahallesi Güler Sokak'taki evde meydana geldi. Mahsun Abakay, evde arkadaşlarıyla eğlenirken, iddiaya göre, kurusıkı sandığı tabancayı Pınar Kızıl'a doğrultup tetiğe bastı. Tabancadan çıkan mermi, Kızıl'ın göğsüne isabet etti. Kızıl'ın öldüğünü sanan Mahsun Abakay, evi terk etti. Evdekilerin ihbarıyla sağlık ekibi, Kızıl'ı hastaneye götürdü. Acilde yapılan müdahalelere rağmen Kızıl, yaşamını yitirdi. Pınar Kızıl'ın cenazesi, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyünde toprağa verildi.

Olayın ardından Mahsun Abakay, Aşağı Erhacı köyünde yakalandı. Abakay ve evdeki arkadaşları R.K., Y.G. ve A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan Abakay ve arkadaşları, çelik yelek giydirilerek adliyeye götürüldü. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mahsun Abakay, olayın kazayla yaşandığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, evli ve 2 çocuk babası Abakay'ın cinayet suçundan tutuklanmasına; R.K., Y.G. ile A.A.'nın da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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