Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen 11'inci duruşma (3)

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in boğulduktan sonra varile koyulup, yakılmasıyla ilgili görülen davanın 11'inci duruşması, yoklamayla başladı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mertcan Avcı hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmeye iştirak' suçundan açılan davanın Pınar Gültekin dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, bunun üzerine Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca Mertcan Avcı'nın tutuklanması talebinin reddine, adli kontrol şartının uygulanmasına ve avukatların ek süre talebinin kabulüne karar verip, duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.