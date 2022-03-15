Pınar Gültekin cinayeti sanığının kardeşi hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi

MUĞLA (AA) - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı'nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulunuldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin iade kararına yapılan itirazı kabul ederek, tahliye kararı vermesine itiraz etti.

Epözdemir, konuyla ilgili verdiği itiraz dilekçesinde, mahkemenin tahliye gerekçesinin hukuka ve somut gerçeğe aykırı olduğunu savundu.

Mertcan Avcı'nın tahliyesinin, üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin talebin reddedilmesi, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması, adli kontrol tedbirlerine uymuş olması ve kaçma şüphesi olmaması sebeplerine dayandırıldığını hatırlatan Epözdemir, "Mertcan Avcı'nın üzerine atılı suçu işlediğine yönelik bu denli kuvvetli suç şüphesi varken ve ayrıca aşağıda belirteceğimiz üzere Mertcan Avcı'nın bugüne kadar vermiş olduğu tüm savunmaları çelişkili iken Mertcan Avcı hakkında 'dosyadaki delil durumu' gerekçesiyle ve daha sanığın sorgusu bile yapılmadan tahliye kararı verilmesi hukuka uygun değildir." ifadelerini kullandı.

Epözdemir, hakkında adli kontrol verilen sanığın üzerine atılı suçun 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası olduğuna dikkati çekerek, halihazırda yargılandığı suçun ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiğini, sanığın alması muhtemel cezanın dahi kaçma şüphesi için yeterli olduğunu savundu.

Mahkeme kararının kendi içerisinde çelişkili ve somut gerçeğe uygun olmadığını öne süren Epözdemir, şunları kaydetti:

"Sanık hakkında tesis edilmiş olan tahliye kararı hukuka aykırı olmak bir yana, daha önce pek çok defa dile getirmiş olduğumuz mahkemenizin tarafsız olmadığı yönündeki söylemlerimizi bir daha gündeme getirmektedir. Zira müteaddit defa talep etmemize rağmen suç duyurusu yapılmaması, hazırlanan iddianamenin iade edilmesi, itirazın kabul edilmesinin ardından tensiben Cumhuriyet savcısından bu hususta mütalaa dahi almadan tahliye kararı verilmesi, mahkemenizin tarafsızlığı yönündeki kuşkularımızı artık birer kanaat haline getirmiş durumdadır."

Epözdemir, Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından yakılması hadisesinde Mertcan Avcı'nın müşterek fail olduğunu ileri sürdü.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

Yargılama sırasında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince savcılığa iade edilmişti.

Başsavcılığın itirazını kabul eden üst mahkeme, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinin "iddianamenin iadesi" kararının kaldırılmasına ve evrakın gereğinin yapılması için Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine hükmetmiş, üst mahkeme, verilen karar kesin olduğundan kanun yollarına başvurma olanağının da bulunmadığına oy birliğiyle karar vermişti.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin iade kararına yapılan itirazı kabul ederek, dosyayı diğer dosya ile birleştirmiş ve dün tahliye kararı vermişti.