Pilotluk Hayali Gerçekleşti: Otizmli Genç Server Tolga Uçak Kokpitinde

Ankara'da otizmli Server Tolga Doğan, 'Hayaller Engel Tanımaz' etkinliğinde pilot üniforması giyerek uçak kokpitine oturdu ve hayalini gerçekleştirdi. Etkinlik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirildi.

ANKARA'da pilotluk hayali kuran otizmli Server Tolga Doğan (31), 'Hayaller Engel Tanımaz' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, pilot üniforması giyip uçak kokpitine oturdu.

Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Ankara Hava Müzesi Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliğe, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar katıldı. Etkinlik kapsamında kokpite geçen Server Tolga Doğan, butonlara ve göstergelere dokunurken uzun zamandır kurduğu bir hayalin gerçek olmasının mutluluğunu yaşadı. Server Tolga Doğan, pilot olmayı çocukluktan beri çok istediğini söyleyerek, "Uçağa binmek, pilot olmak çocukluk hayalimdi. Uçağa binmek benim için bir sanattı. Çocukluğundan beri uçağa binme hayalim vardı. Uçağa binmek istiyordum. Şükürler olsun ki hayalim bugün gerçek oldu. Buraya geldim, üniformamı giydim ve müzeyi gezdim daha sonra da savaş uçaklarına bindim. Heyecanlandım ve çok iyi hissettim" dedi.

'OTİZM BİR ENGEL DEĞİL'

Server Tolga Doğan'ın annesi Sevda Doğan ise "Küçüklüğünden beri pilot olmak istiyordu. Öncelikle Ankara Hava Müzesi'ne, komutanlarımıza ve belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Küçükken Tolga'nın bir oyuncak uçağı vardı. Uçağının sesi normal bir uçak gibi çıkıyordu. O uçağıyla oynamayı çok severdi. Sürekli 'ben pilot olacağım' derdi. Bugüne kısmetmiş, şükürler olsun ki oğlum pilot oldu. Savaş uçaklarına bindi ve çok heyecan vericiydi. Onun adına çok mutlu oldum, çok sevinçliyiz. Oğlum otizmli bir birey. Otizm bir engel değil aslında. Sadece kendini ifade etmede biraz zorlanıyor, onun dışında başka bir zorluğu yok. Onu da bir şekilde sevgiyle aşarız. Bu etkinliği, Kızılcahamam Belediyesi düşündü. Eve gelip röportaj yaptılar. Tolga'ya mesleki olarak ne olmak istediğini sordular. Tolga hiç düşünmeden 'Ben pilot olmak istiyorum' deyince sağ olsunlar bir gün de olsa onu yaşamasına fırsat verildi. Komutanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Tolga'yla birlikte gezerken bir pilot arkadaşın da ona destek vermesi ayrıca onur vericiydi. Çok gururlandık ve çok sevindik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
