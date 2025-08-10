Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınavında Yeni Esneklik Dönemi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınavı'na ilişkin, "15 Ağustos 2025'te başlayacak yeni sistemle adaylar, sınav başvuru ve planlama süreçlerinde tam esneklik kazanacak" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerinde çağa uygun yeni bir sistemin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, "15 Ağustos 2025'te başlayacak yeni sistemle adaylar, sınav başvuru ve planlama süreçlerinde tam esneklik kazanacak. Artık sabit sınav dönemleri yerine adaylarımız kendi istedikleri tarihi seçerek sınava girebilecek. Başvurusunu tamamlayan aday, sistemde uygun olan sınav günlerinden istediğini seçerek süreci başlatabilecek. Başvuru ekranı sürekli açık olacak, böylece isteyen her an başvurusunu yapabilecek" açıklamasında bulundu.

'ÜCRETLERDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK'

Sınavların artık ön sınav ve son sınav olmak üzere iki aşamalı olacağını belirten Uraloğlu, "Nihai notun yüzde 10'u ön sınavdan, yüzde 90'ı ise son sınavdan alınacak. Tek ödeme ile her iki sınava da girilebilecek. Ücretlerde herhangi bir değişiklik olmayacak" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle birlikte sadece EFT ile ödeme zorunluluğunun ortadan kalktığını kaydeden Bakan Uraloğlu, adayların artık sanal POS üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabileceğini de belirtti.

'SINAVLAR HER İL VE İLÇEDE YAPILABİLECEK'

Bakan Uraloğlu, her aday için atanmış bilgisayar, kişiye özel soru seti, karekod, zaman ve mekan damgalı kamera kayıtları ile sınav yapılacağını belirterek, kursiyerlerin ön sınav sonunda bölüm bazlı başarı grafiklerini görebileceğini kaydetti. Uraloğlu, "Talebe göre sınavlar her il ve ilçede yapılabilecek. Böylece adaylarımız hem daha hızlı hem de daha rahat bir sınav deneyimi yaşayacak. Yeni sistem ile birlikte sınav planlama, başvuru ve ödeme süreçlerini daha esnek ve aday odaklı hale getiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, pilot, teknisyen, hava trafik kontrolörü gibi havacılık profesyoneli olmak isteyenler için çok yakında önemli açıklamaların da olacağını belirterek, bunlara yönelik bazı çalışmaların yapıldığını ve kısa zamanda duyurulacağını kaydetti.