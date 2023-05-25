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Pilot adaylarının yetiştirilmesinde kullanılan AW119 Kara Havacılık Okulu envanterine girdi

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Pilot adaylarının yetiştirilmesinde kullanılan temel eğitim helikopteri AW119, Kara Havacılık Okulu'nun envanterine girdi.

Pilot adaylarının yetiştirilmesinde kullanılan AW119 Kara Havacılık Okulu envanterine girdi

ANKARA - Pilot adaylarının yetiştirilmesinde kullanılan temel eğitim helikopteri AW119, Kara Havacılık Okulu'nun envanterine girdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından pilot adaylarının yetiştirilmesinde kullanılan AW119 helikopterinin Kara Havacılık Okulu envanterine girdiğini duyurdu. MSB sosyal medya paylaşımında, "Pilot adaylarının yetiştirilmesinde kullanılan temel eğitim helikopteri AW119, Kara Havacılık Okulumuzun envanterine dahil edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Pilot Güncel Haberler

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