Piknikte Yılan Isırdı, Genç Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hobi bahçesinde piknik yapan 26 yaşındaki Gamze A., yılan tarafından ısırıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ailesiyle birlikte kırsal Karagölet Mahallesi'ndeki hobi bahçesine piknik yapan Gamze A.'yı yılan ısırdı. Sol bacağından ısırılan Gamze A., özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gamze A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
