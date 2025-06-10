Piknikte Yavru Kargaya Yardım Eli

Piknikte Yavru Kargaya Yardım Eli
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Bolu'nun Abant Tabiat Parkı'nda piknik yapan bir aile, masalarına gelen yavru kargayı elleriyle besleyip bardakla su vererek ona yardım etti. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yavru kargaya bardakla su verdiler, elleriyle beslediler

BOLU - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda piknik yapan Sözel ailesi, masalarına gelen yavru kargayı elleriyle besledi. Bardaktaki suyla kargaya su veren ailenin o anları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'na Sözel ailesi piknik yapmaya gitti.

Piknik sırasında masaya konan yavru karga, bir süre masada bekledi. Aile üyeleri tarafından kargaya bardakta su verildi. Masada durmaya devam eden yavru kargayı elleriyle besleme anlarını vatandaşlar kayda aldı. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - Güncel
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