Piknikte Topunu Almak İçin Suya Atlayan Genç Kayboldu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün ailesi ile piknik yaparken ırmağa kaçan topun peşinden suya atlayan Özgür Yıldırım (15), akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yıldırım'ı arıyor.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mesire alanına ailesi ile pikniğe giden Özgür Yıldırım, ırmağa kaçan topu almak için suya atladı. Akıntıya kapılan Yıldırım, kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Dün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verildi.

Ekipler, bugün saat 07.00 sıralarında arama çalışmalarına yeniden başladı. Yıldırım'ın Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi.