Piknikte girdiği çayda boğuldu DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, ailesiyle pikniğe giden Ömer Zeydin (25), serinlemek için girdiği çayda boğuldu. DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, ailesiyle pikniğe giden Ömer Zeydin (25), serinlemek için girdiği çayda boğuldu. Olay, öğleden sonra Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Ömer Zeydin, serinlemek için çaya girdi. Suda gözden kaybolan Zeydin, daha sonra su yüzeyine çıktı. Bölgede bulunan sağlıkçılar, Zeydin'e müdahalede bulundu. Ancak Zeydin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Zeydin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Zeydin'in, otopsi işlemlerinin ardından Kulp ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Burak Emek Güncel Haberler

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