Pikniklerde semaverlerin yerini termoslar, ormanların yerini otoyol kenarları aldı

İstanbul Valiliği 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri ormanlarda ateş yakılmasını yasaklamıştı. Yasağın üzerine mangalcılar otoyol kenarlarındaki yeşillik alanlara gitmeye başladı. Ailece otoyol kenarlarına park ederek, yeşillik alanda mangal yaptı. Ateş yakmanın yasak olduğu Belgrad Ormanı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda gelenler yanlarında getirdikleriyle piknik yaptı, semaverlerin yerini termoslar aldı. Semaver ile çay demlemek isteyenler de yol kenarlarındaki yeşillik alanların yolunu tuttu. Bazı mangalcılarsa o yeşillik alanlarında taş üzerinde mangal yaparak çimlere zarar verdi. Yine bazı mangalcıların çöplerini yol kenarlarındaki yeşillik alanlara, görüldü.

"SEMAVER YASAK, TERMOS DA İŞİMİZİ GÖRDÜ"

"ORMANLA AYNI KEYFİ VERMİYOR MECBURİYETTEN YAPIYORUZ"

"MESİRE ALANI GİBİ, ORMANLIK ALANI GİBİ OLMUYOR"

Ailesiyle mangal yapmak için Bayrampaşa'da bir yol kenarına gelen Abdurrahman Baydar ise "Biz genelde Arnavutköy tarafında mangal yakıyorduk, piknik, mesire ve ormanlık alanlarda yakıyorduk. Yasaklardan dolayı buraya geldik. Otoban kenarındayız, gürültü var, mesire alan gibi, ormanlık alan gibi olmuyor. Bayramda bir yere gitmedik, burada kaldık. Çocuklar bir şeyler yapalım diyor, ailem bir şeyler yapalım diyor biz de buraya geldik. Halk olarak bilinçlenmemiz lazım, ben çok gidiyorum mangala heryerde pislik var. Yiyip içip çöplerini bırakıyorlar, közünü söndürmüyor yangın çıkıyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel