PİKNİKÇİLER BELGRAD ORMANI GİRİŞİNDE KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU - Haberler

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PİKNİKÇİLER BELGRAD ORMANI GİRİŞİNDE KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'DA havaların ısınması ile birlikte piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti.

İSTANBUL'DA havaların ısınması ile birlikte piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti. Araçları ile ormana girmeye çalışan piknikçiler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

İstanbul'da hafta sonu havaların güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı'nda bulunan piknik alanlarına akın etti. Araçları ile Sarıyer, Bahçeköy'de bulunan Belgrad Ormanı girişine gelen vatandaşlar uzun araç kuyruğu oluşturdu. İçeri girmeyi başaran vatandaşlar aileleri ile birlikte piknik yaptı.

Belgrad Ormanı'na girmek için bekleyen Hüseyin Kılıç, Bugün hava güzel, ailemizle pikniğe geldik ama trafiğe yakalandık, yapacak bir şey yok şeklinde konuştu.

Özel bir kurstan öğrencileri ile birlikte piknik yapmaya gelen Recep Öztürk ise, Hava almak, nefes almak için iyi bir gün oldu. Piknik de çok güzel, hava da çok güzel, öğrencilerimizle geldik. Bakırköy'den bir kurs öğrencileri. Öğrencilerimizle birlikte buradayız bugün şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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