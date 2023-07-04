Pikap ile çekici çarpıştı: Araçta sıkışanlar itfaiye tarafından çıkartıldı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ile çekici çarpıştı. Kazada araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Pikap ile çekici çarpıştı: Araçta sıkışanlar itfaiye tarafından çıkartıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde pikap ile çekicinin çarpışması sonucu araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Bismil ilçe girişinde Tepe Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen pikap ile çekici çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, pikapta sıkışan 2 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.