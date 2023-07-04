Pikap ile çekici çarpıştı: Araçta sıkışanlar itfaiye tarafından çıkartıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ile çekici çarpıştı. Kazada araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.