Piiz müzik grubu üyesini yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

Piiz müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbettiği gerekçesiyle 13 yıl 6 aya kadar hapsi istenen sanık Bilge Kaan Korkmaz'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Korkmaz, müştekiler Dudarık, Oğuz ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanık Korkmaz'a söz verdi.

Olay tarihinde sevgilisinin doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla eğlence merkezine gittiklerini belirten Korkmaz, ilerleyen saatlerde hava almak için dışarı çıktığını, yeniden içeri girdiğinde arkadaşları ile müştekilerin tartıştıklarına şahit olduğunu ifade etti.

Durumu anlamak için neler olduğunu sorduğunda kız arkadaşının, müşteki Oğuz'un masalarına gelerek kendilerini rahatsız ettiğini söylediğini belirten Korkmaz, "Ben de karşı tarafa 'neden böyle yapıyorsunuz?' diye sorduğumda bana hakaret ve küfür içeren ifadeler kullandılar. Güvenlik bizi yukarı çıkardı, bu esnada Oğuzhan bana doğru geldi, kendimi korumak için yumruk attım. Dışarı çıktığımızda ise müşteki Mehmet'i gördüm, telefonda biriyle konuşuyordu, bulunduğumuz yeri tarif ediyordu. Birilerini çağırdığını düşündüm. Ona da yumrukla vurdum, yere düşerken de birkaç kez daha vurdum." ifadelerini kullandı.

Pişman olduğunu, müştekilerden özür dilemek istediğini belirten Korkmaz, tahliyesini talep etti.

Müşteki Mehmet Dudarık da grubun davulcusu olduğunu, konser için Eskişehir'den Ankara'ya geldiklerini, gösterileri bittikten sonra çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile buluşmak için aynı eğlence mekanında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Oğuz ile eğlenmeye devam ettikleri sırada sanık Korkmaz'ın arkadaşı Erdinç Ö'nün ayağına bastığı için kendisini uyardığını belirten Dudarık, "Ben de 'ayağınıza basmadım ama farkında olmadan olduysa özür dilerim' dedim. Bunun üzerine Oğuzhan ile yer değiştirdik, bir süre sonra tatsızlık olmasın diye mekandan ayrılmaya karar verdik. Çantamı almak için üst kata çıktım, sonra dışarıda Oğuzhan'ı beklemeye başladım. O gelmeyince telefonla aradım, bu esnada yüzüme darbe geldi, sonrasını hatırlamıyorum. Darbenin etkisiyle 4 gün yoğun bakımda kaldım, tedavim hala devam ediyor. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki Oğuzhan Oğuz da tartışmanın büyümemesi için mekandan ayrılacakları sırada sanık Korkmaz'ın kendisine yumruk attığını, darbenin etkisiyle yüzünde kalıcı izler kaldığını söyledi.

Müşteki avukatı da sanığın savunmasının gerçeği yansıtmadığını, güvenlik kamera kayıtlarına göre müştekilerin hakaret içeren ifadeler kullanmadığını belirtti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin kendisini koruma güdüsüyle hareket ettiğini söyleyerek, dosyaya sunulan kamera görüntülerinin eksik olduğunu ifade etti.

Ara karara yönelik mütalaa sunan savcı, sanık Korkmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Beyanların ardından ara kararı açıklayan mahkeme hakimi, tahliye taleplerini reddederek sanık Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, 25 Nisan'a ertelendi.

İddialar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi göre 15 Aralık 2022'de sanık Korkmaz ve arkadaşları, Dudarık'ın da üyesi olduğu müzik grubunun sahne aldığı eğlence merkezine gitti.

Dudarık'ın yanlışlıkla Korkmaz'ın arkadaşının ayağına basması nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı.

Dudarık özür dilemesine rağmen sakinleşmeyen Korkmaz, tartışma esnasından Dudarık'ın yanında bulunan arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u takip ederek eğlence merkezinin bahçesinde darbetti.

Sanık Korkmaz daha sonra eğlence merkezinin dışında telefonla konuşan Dudarık'a yaklaşarak yumruk attı.

Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen Dudarık'ı yumruklamaya devam eden Korkmaz'ı çevredeki vatandaşlar durdurdu.

Sanık Korkmaz'ın, müşteki Oğuzhan Oğuz'a karşı "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan" 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya, müşteki Mehmet Dudarık'ı ise "kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.