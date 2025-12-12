Haberler

Aydınlı pidecinin müşterisini kalp masajıyla hayata bağladığı anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da pide ustası Ahmet Salış, kalp krizi geçiren bir müşterisine kalp masajı yaparak hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Salış, tüm çalışanların bu tür durumlarda müdahale edebilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

AYDIN'da pide ustası Ahmet Salış (39), kalp krizi geçiren müşterisine kalp masajı yaparak bilincini yerine getirdi. Kalp masajı yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Salış, "Bu işletmelerde çalışan herkesin bu müdahaleleri bilmesi gerektiğine inanıyorum. O an soğukkanlı davrandım, korkmadım, çekinmedim; yapılması gereken her şeyi yaptım" dedi.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesi Doğu Çevre Bulvarı'ndaki bir pide salonunda meydana geldi. Pide ustası Ahmet Salış, tezgahta çalıştığı sırada müşterilerden birinin fenalaştığını fark etti. Hemen masaya yönelen Salış, müşterinin kalp krizi geçirdiğini fark ederek kalp masajı yapmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Salış'ın müdahalesiyle bilinci yerine gelen müşteri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar, işyerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

'TÜM PERSONEL İLK YARDIM EĞİTİMİ ALMIŞTI'

O anları anlatan Salış, "Tezgahta çalıştığımız sırada masada kızıyla yemek yiyen amcamız fenalaştı. Kızı çığlık atmaya başladı. İlk önce nefes borusuna yemek kaçtığını zannettim. Yaklaştım, yüzüne baktım. Personelim de 112'yi aradı. Amcanın gözlerine baktığımda sadece gözlerinin beyazı görünüyordu. Hafif bir nefes alma verme vardı ve terliyordu. Boğazına bir şey kaçmış gibi durmuyordu. Kızı 'Babam kalp hastası, kalp krizi geçiriyor olabilir' deyince onu sandalyeden yavaşça yere yatırdık. Hemen kalp masajına başladım. Bir iki kez bastıktan sonra amca gözlerini açtı, bilinci yerine geldi. Sonra terini sildik. Başının altına yastık benzeri bir şey koyduk. Bilincinin yerine gelmesi bizi çok sevindirdi. İş yerimizde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personel ilk yardım eğitimi almıştı. Hepsi sırasıyla yapılması gerekenleri uyguladı. Hepsine teşekkür ederim" diye konuştu.

'SOĞUKKANLI DAVRANDIM"

İlk yardımın önemine de değinen Salış, "Ben de daha önce iş sağlığı ve güvenliği ile ilk yardım eğitimleri aldım. Özellikle bizim meslekte nefes borusuna yemek kaçması gibi durumlarda Heimlich manevrasını bilmek çok önemli. Bu işletmelerde çalışan herkesin bu müdahaleleri bilmesi gerektiğine inanıyorum. O an soğukkanlı davrandım, korkmadım, çekinmedim; yapılması gereken her şeyi yaptım. Yanlarına gitme fırsatım olmadı ama amcanın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Bu bizi çok rahatlattı ve sevindirdi. Sadece iş yerimizde değil, dışarıda da bir şey görsek insanların uzaktan izlemek yerine müdahale etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü en küçük bir hareket bile hayat kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

Haber – Kamera: MELEK FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Suriye'de düğüne el bombalı saldırı: 33 yaralı

Komşu ülkede düğüne bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Fatih'te 4 katlı binanın zemininde çökme meydana geldi

Evinde otururken bir anda kabusu yaşadı
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Kahramanmaraş'ta kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
title