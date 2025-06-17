Pia Bozyel'in Enstalasyon Sergisi: Savaş ve Barışın Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk sanatçı Pia Bozyel, atık malzemelerden oluşturduğu enstalasyon sergisinde savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi ile barışın yapıcı gücünü vurguladı. Sergi, Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde açıldı.

BİRLEŞMİŞ Türk sanatçı Pia Bozyel, atık malzemelerden oluşturduğu enstalasyon sergisinde, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisi ile barışın yapıcı ve onarıcı gücüne vurgu yaptı.

Sanatçı Bozyel'e ait serginin açılışı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ve Sıfır Atık Vakfı'nın destekleriyle, New York'taki BM Genel Merkezinde gerçekleşti.

Küratörlüğünü İtalyan sanatçılar Elisa Bertaglia ve Gabriele Grones'in üstlendiği serginin açılışına, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız başta olmak üzere çok sayıda sanatsever, farklı ülkelerden diplomatik misyon temsilcileri, BM personeli ve gazeteciler katıldı.

Büyükelçi Yıldız, sergi açılışında yaptığı konuşmada, sıfır atığın bir Türkiye markası olduğunun altını çizerek, Bozyel'e atık malzemeleri bir sanat eserine dönüştürdüğü çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bozyel de AA muhabirine, "Bugün burada atık malzemelerden yaptığım ayıcıklarla esasen savaşın yarattığı yıkımın yanı sıra barışın iyileştirici gücüne dikkati çekmek istedim." dedi.

Yarısı siyah, yarısı geleneksel Türk motiflerini içeren kumaşlarla kaplı ayıcıkların savaş ile barış arasındaki uçurumu anlattığını aktaran Bozyel, "Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan, sıfır atık konusunda BM'de öncü rol oynuyor. Kendisi bizlere de büyük ilham kaynağı oluyor. Ben de bu nedenle sergilerimde atık malzemelere yer vererek, sıfır atık hedefine katkı sağlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Bozyel, savaşın sadece dinler, diller ya da ırklar arasında bir mücadele olmadığını da belirterek, "Savaş, esasen jenerasyonlar arasında verilen bir mücadele. Bu yüzden bugün attığımız her adım, aldığımız her karar ve gösterdiğimiz kayıtsızlık, yarının dünyasını kuracak çocuklarımınız kaderini belirliyor." ifadelerini kullandı.

BM Genel Merkezi'ndeki sergi 27 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı

İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
Lahey'de son 20 yılın en büyük protestosu! 150 bin kişi Filistin için sokaklara indi

Avrupa şehrinde son 20 yılın en büyük protestosu
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor

Savaşta 4. gün! Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.