Philadelphia'da Parkta Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Philadelphia'da Parkta Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 9 Yaralı
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ABD'nin Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta gerçekleşen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

- ABD'de parkta silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı

PHILADELPHIA - ABD'nin Philadelphia kentindeki bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD'nin Philadelphia kentindeki Fairmount Park'ta silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, erkek ve kadın 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında 15, 16 ve 17 yaşında 3 çocuğun bulunduğu 9 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Saldırının nedeni bilinmezken, henüz kimsenin gözaltına alınmadığı aktarıldı.

Fairmount Park'ta "Anma Günü" kapsamında gün boyu hareketlilik yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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