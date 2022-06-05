ABD'de silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine ateş açıldı: 3 ölü, 11 yaralı - Haberler

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı. Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.

SALDIRGAN İKİ SİLAHI BIRAKIP KAÇTI

Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı bildirildi. Öte yandan yetkililer Twitter'dan, olay yerinden uzak durulması gerektiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.