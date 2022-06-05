ABD'de silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine ateş açıldı: 3 ölü, 11 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine ateş açıldı: 3 ölü, 11 yaralı

AA - Lokman Vural Elibol - Güncel
 - Güncelleme:

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kalabalığın üzerine ateş açılan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı. Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.

SALDIRGAN İKİ SİLAHI BIRAKIP KAÇTI

Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı bildirildi. Öte yandan yetkililer Twitter'dan, olay yerinden uzak durulması gerektiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Pennsylvania Philadelphia Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title