Phaselis'teki 2 halk plajı projesinde mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi

ANTALYA'daki Phaselis antik kenti sınırları içerisinde yapımına başlanan 2 ayrı halk plajı projesine karşı açılan davada Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Antalya'nın Kemer İiçesine bağlı antik Likya kenti Phaselis'in sınırları içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 1'inci Derecede Arkeolojik Sit Alanı niteliğindeki Alacasu ve Bostanlık koylarında halk plajı inşasına başladı. 'Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' adıyla ihale edilen proje kapsamında başlatılan çalışmalarda, Alacasu (Cennet) Koyu'nda 480 metrekarelik beton temeller atılırken, kamuoyu tepkileri nedeniyle beton temellerin bir kısmı kaldırıldı, diğer taraftan Bostanlık Koyu'nda da başlatılan halk plajı yapımı inşa çalışmaları başlatıldı.

"13 Ekim 2022 tarihli Koruma Bölge Kurulu kararının mevzuata aykırı olduğu görülmüştür. Bilirkişi keşfine kadar da ikinci bir yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Ancak projenin temel dayanağı ortadan kalktığı için acilen diğer dosyalarda da yürütmeyi durdurma kararı verilmesi gerekmektedir. Şu anda Phaselis'te yapılan ihale ve proje yasa dışı duruma düşmüştür. Çünkü bütün yasal süreç bu ilk Kurul Kararı ile başlamıştır. Bunun da hukuk dışı olduğu mahkeme kararıyla sabit olmuştur. Alelacele yapılan işler, süreç içinde tekrar tekrar yenilenen revize planlar, aslında bu projenin ne kadar sakat olduğunu göstermektedir. Yapım işi acilen durdurulmalıdır."