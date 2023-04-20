PHASELİS'TEKİ 2 HALK PLAJI PROJESİNDE MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya'daki Phaselis antik kenti sınırları içerisinde yapımına başladığı 2 ayrı halk plajı projesine karşı açılan davada Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte olduğu gerekçesiyle...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya'daki Phaselis antik kenti sınırları içerisinde yapımına başladığı 2 ayrı halk plajı projesine karşı açılan davada Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi, uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte olduğu gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Antalya'nın Kemer İlçesi'ne bağlı antik Likya kenti Phaselis'in sınırları içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 1'inci Derecede Arkeolojik Sit Alanı niteliğindeki Alacasu ve Bostanlık koylarında halk plajı inşasına başlamıştı. 'Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi' adıyla ihale edilen proje kapsamında başlatılan çalışmalarda, Alacasu Koyu'nda 480 metrekarelik beton temeller atılırken, kamuoyu tepkileri nedeniyle beton temellerin bir kısmı kaldırılmış, diğer taraftan Bostanlık Koyu'nda da başlatılan halk plajı yapımı inşa çalışmaları başlatılmıştı.

İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

Bakanlığın 2 farklı koydaki halk plajı projesi inşaatlarına karşı Peyzaj Mimarları Odası adına avukatlar Tuncay Koç ve Emre Altınok tarafından yürütmeyi durdurma ve projelerin iptali istemiyle dava açıldı. Davada, yapılan ihale işleminin dünyaca ünlü 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan Phaselis antik kentine, zaten can çekişmekte olan Milli Park'ın kaynaklarına ve caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar vereceği belirtildi.

BETONARME YAPILAR

Ayrıca ihalede, çevresel duyarlılık, kamu yararı, ileride topluma aktarılacak ekolojik yarar ve tarihi değerlerin korunması amacının bulunmadığına dikkat çekilerek, 1'inci derece arkeolojik sit alanında yapılabilecek uygulamaların çok sınırlı olduğu, ihale ile alana beton döküleceği, oyun parkı, cankurtaran alanı restoran ve büfe alanlarının kurulacağı, bakanlığın iki ayrı koyda uygulamaya başladığı bu proje kapsamında günübirlik tesislerin, restoran, kafeterya, otopark, karşılama merkezi, cankurtaran ünitesi, duş ve tuvaletlerden oluşan çok sayıda yapının inşa edileceği, 1000 metreküpten fazla beton malzemenin de kullanılacağı projenin inşası için PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğun olarak ahşap kullanılacağı, 2863 sayılı kanunun açıkça ihlal edildiği kaydedildi.

MİLLİ PARK ALANI

Dava dilekçesinde, 1'inci derece arkeolojik sit sınırları içinde günübirlik alan oluşturulamayacağı, kalıcı yapı yapılamayacağı, dava konusu alanın aynı zamanda Milli Park alanı olduğu, yapılan projede ve ihalede Kıyı Kanunu'na da muhalefet edildiği, kıyılara doğal dokuyu bozucu uygulamaların yapılamayacağı ileri sürülerek iptali ile yürütmenin durdurulması istendi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Davanın görüldüğü Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi, söz konusu 2 ihaleye yönelik yapım işlerinin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması sebebiyle mahallinde keşif ve bilirkişi işlemleri yaptırıldıktan sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 Sayılı Yasanın 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oybirliğiyle karar verdi.

'YAPIM İŞİ ACİLEN DURDURULMALIDIR'

Mahkemenin bu kararıyla Phaselis'teki koylarda ihale ve projenin yasadışı duruma düştüğünü dile getiren Avukat Tuncay Koç, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun ilk kararına dayandığını belirterek, şunları söyledi: "13 Ekim 2022 tarihli Koruma Bölge Kurulu kararının mevzuata aykırı olduğu görülmüştür. Bilirkişi keşfine kadar da ikinci bir yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Ancak projenin temel dayanağı ortadan kalktığı için acilen diğer dosyalarda da yürütmeyi durdurma kararı verilmesi gerekmektedir. Şu anda Phaselis'te yapılan ihale ve proje yasadışı duruma düşmüştür. Çünkü bütün yasal süreç bu ilk Kurul Kararı ile başlamıştır. Bunun da hukuk dışı olduğu mahkeme kararıyla sabit olmuştur. Alelacele yapılan işler, süreç içinde tekrar tekrar yenilenen revize planlar, aslında bu projenin ne kadar sakat olduğunu göstermektedir. Yapım işi acilen durdurulmalıdır." (DHA)

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-