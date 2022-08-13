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Phaselis Antik Kenti'nde turistler yoğunluk oluşturdu

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Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nin tarih ile doğanın iç içe olduğu sahillerine turistler akın etti.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nin tarih ile doğanın iç içe olduğu sahillerine turistler akın etti.

Kent merkezine 55 kilometre mesafedeki antik kent, özellikle hafta sonlarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Antik çağ döneminde gözde bir liman kenti olan Phaselis'i ziyaret eden misafirler, Akdeniz'in masmavi sularında serinledi, Torosların yemyeşil doğasını seyretme imkanı buldu.

Bazı tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise Roma dönemine ait yüzlerce yıllık kalıntılarla tarihe yolculuk yaptı.

Milli park statüsündeki antik kent girişinde yoğunluk nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kentin çeşitli noktalarında konaklayan tatilciler ise denizden yat turlarıyla antik kenti ve sahili ziyaret etti.

AA / Zehra Tekeci - Güncel

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