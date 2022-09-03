PHASELİS ANTİK KENTİ'NDE FLAMİNGO SÜRPRİZİ Güncel Haberler Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Phaselis Antik Kenti'nde, uzun zaman sonra flamingo görüldü. Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Phaselis Antik Kenti'nde, uzun zaman sonra flamingo görüldü. Antik kent görevlileri, Milli Parklar'ı arayarak flamingonun korumaya alınmasını istedi. Kemer'in en önemli ören yeri olarak bilinen, milattan önce 7'nci yüzyılda Rodoslu kolonistlerce kurulan Phaselis Antik Kenti'nde uzun yıllardır görünmeyen flamingo görüntülendi. Antik kentin Güney Limanı'nda flamingoyu gören yerli ve yabancı turistler, fotoğraf ve video çekti. Phaselis'te bulunan yetkililerin uyarılarına aldırış etmeyen bazı kişiler ise sürekli yaklaşmaya çalıştıkları flamingoyu ürküttü. Phaselis Antik Kenti'nin görevlileri Milli Parklar'ı arayarak flamingonun korumaya alınmasını istedi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Antalya Kemer Güncel Haberler

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