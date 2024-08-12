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Phaselis Antik Kenti'nde Çöp Yığınları Tepki Çekti

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Antalya'nın en çok rağbet gören sahillerinden, antik kentiyle de ünlü Phaselis'teki ziyaretçilerin ardında bıraktıkları çöp yığınları, tepki çekti. Sahile bırakılan çöp yığınlarını görüntüleyen Rabia Albay Baltacıoğlu, 'Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri, çöp ve plastik yığınları ile geldiği durum' dedi.

ANTALYA'nın en çok rağbet gören sahillerinden, antik kentiyle de ünlü Phaselis'teki ziyaretçilerin ardında bıraktıkları çöp yığınları, tepki çekti. Sahile bırakılan çöp yığınlarını görüntüleyen Rabia Albay Baltacıoğlu, "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri, çöp ve plastik yığınları ile geldiği durum" dedi.

Antalya'nın Likya döneminin önemli antik kentlerinden olan Kemer ilçesine bağlı, iki koydaki kumsallarıyla da her yaz binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlayan Phaselis'te tepki çeken görüntüler ortaya çıktı. Önceki gün antik kent ve sahiline giden Rabia Albay Baltacıoğlu, duyarsız kişilerin sahile bırakıp, gittiği çöp yığınlarıyla karşılaştı.

'İNSANIN İÇİNİ ACITIYOR'

Phaselis Antik Kenti'ne girişin ücretli olduğunu belirten Baltacıoğlu, "Burası, Phaselis Antik Kenti. Girişte kuyruk bekliyorsunuz, içeri girince için acıyor. Bu pisliği, insanımızın ne kadar medenilikten uzaklaştığını görmek, insanın içini acıtıyor. Bir kişi çöp bırakmış, diğerleri de ona uygun çöplerini bırakıp gitmiş. Phaselis Antik Kenti, bu yaz yoğunluktan girip keyif yapamadığımız, milattan önce kurulan hamamı, agorası, tiyatrosu ile liman kent. 21'inci yüzyılda medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri, çöp ve plastik yığınlarıyla geldiği durum" diyerek tepki gösterdi.

'BU SENE BİR BAŞKA KİRLİLİK VAR'

Karşılaştığı kirlilik nedeniyle çok üzüldüğünü, otoparkın, ağaçların dibi ve birçok yerin çöple dolu olduğunu söyleyen Rabia Alpay Baltacıoğlu, "Temizlik sıfır. Geçen sene de kapıdaki görevlilere söyledim, 'Anons edin, insanlar çöpleri bırakmasın' diye. 'Gelenler bakanlığa şikayet ediyor, onun için anons edemiyoruz' dediler. Ne yazık ki ören yeri diye vandal insanlar bu hale getirmiş. Bu sene bir başka kirlilik var. Phaselis girişinde bazen 2 kilometre ana caddeye kadar kuyruk oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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