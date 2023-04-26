PEYK SERÜVEN YARIŞMASI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Isparta Şarkikaraağaç'ta başlayıp, Eğirdir Gölü'nde sona erecek 250 kilometrelik parkurdan oluşan PEYK Serüven Yarışması'nın istişare toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı Türkiye'de ilk kez yapılacak olan PEYK Serüven Yarışması istişare toplantısı Eğirdir'de Kaymakam Adem Çelik başkanlığında yapıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanlığı danışmanlarından televizyon programcısı Serdar Kılıç, yarışma koordinatörleri Andaç Güven ve Feyza Güngör ile ilgili daire müdürleri de katıldı.

'7 SPOR ETABI, 4 DE BECERİ ETABIMIZ VAR'

Yarışma koordinatörlerinden Andaç Güven, Yarışmamız bir serüven yarışı, bir macera yarışı, bu dünyada ilk defa yapılan bir konsept. Farklı macera yarışları var tabii ki fakat bizim yarışmamızın içinde aynı zamanda arama kurtarma, hayatı idame, survivor, el becerileri, yaralı tahliyesi, kurtarma gibi etaplar da olacak. Özellikle depremden sonra böyle bir bilginin yarışmacılara verilmesini uygun gördük. Yarışmamızda öncelikle spor etapları arazi koşusu, arkasından 'cano stin' şeklinde, dağ bisikleti, dağ tırmanışı, kaya tırmanışı, kanyon geçişleri ve trekking olarak 7 spor etabı, 4 de beceri etabımız var. 12 takım var. Takımlar 5'er kişiden oluşuyor. 4 takım yarışmacı ve 1 de takım destek koçu dediğimiz bu yarışmacılara destek verecek onların lojistik desteğini sağlayacak arkadaşları olacak dedi.

'ÇÖP OLUŞTURURLARSA CEZA PUANI ALIYORLAR YA DA ELENİYORLAR'

Yarışmanın kurallarından bahseden Andaç Güven, Öncelikle yarışmacılar birbirlerinden 40 metreden fazla ayrılamıyor. Ayrılırlarsa eleniyorlar, takım halinde hareket etmek zorundalar. Yarışma takımlarında 1 kişi ya da 2 kişi karşı cinsten olmak zorunda 3 kız, 1 erkek ya da 3 kız 1 erkek şeklinde. Bunlar yarışmamızın kuralları. Ayrıca bu yeşil bir yarışma. Bu ne demek Hiçbir şekilde atık bırakmıyorlar. Yani bizim geçtiğimiz rotalardan bu 60 kişinin hiç geçmemiş gibi bir ortam yaratmamız lazım. Dolayısıyla en ufak bir şekilde pislik çöp oluştururlarsa ceza puanı alıyorlar ya da eleniyorlar tamamen diye konuştu.

'ÇOK ZOR BİR YARIŞMA'

Yarışmanın içinde tarihi unsurlar barındırdığını kaydeden Andaç Güven, şöyle dedi

Şarkikaraağaç ilçesi Karakaya köyünden başlıyoruz. Daha sonra Beyşehir Gölü, oradan Dedegöl, Kovada Gölü, daha sonra Eğirdir Gölü'nde sonlanacak. Yarışma bittiğinde sürpriz bir programımız, törenimiz olacak. Bu bölge Türkiye'deki en ilginç bölgelerden bir tanesi. Hatta diyebilirim ki dünyada bu kadar fazla doğa öğesini barındıran çok az bölge vardır. Dolayısıyla ilerideki yarışları burada yapma olasılığı yüksek. Çok zor bir yarışma. 250 kilometre yol, 5500 metre irtifa ile yarışacak arkadaşlar. Bu kolay bir şey değil. 4 gün boyunca sürecek yarışma. Yarışmacıların hepsi 18- 25 yaş arası genç arkadaşlar ama çok dinamik takımlarımız var. O yüzden bitireceklerine inanıyorum.

'DÜNYADA İLK OLMANIN VERDİĞİ BİR HEYECANI YAŞIYORUZ'

Yarışmanın koordinatörlerinden Feyza Güngör de şunları söyledi

Toplam 12 takımımız var. Bu 12 takımı GPS'lerle tüm arazi boyunca haritadan takip ediyor olacağız anlık olarak. Bu konuda çok heyecanlıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı sponsorluğunda birlikte yaptığımız bir proje. Serdar Kılıç önderliğinde yaptığımız bir proje. Türkiye'de hatta dünyada ilk olmanın verdiği bir heyecanı yaşıyoruz. 60 SPORCU MÜCADELE EDECEK

26- 30 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek 17-25 yaş grubunun katılacağı, Beyşehir Gölü'nden başlayıp Eğirdir'de son bulacak 240 kilometrelik parkurdan oluşan yarışmada Türkiye'nin farklı illerinden 12 takımdan oluşan 60 sporcu mücadele edecek. 3 günde parkurun tamamlanacağı yarışmada kano, koşu, yürüme ve bisiklet disiplinleri gibi yaklaşık 7 kategoriden oluşan zorlu mücadeleler verilecek. (DHA)