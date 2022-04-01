Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı - Haberler

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Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

Akşam namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, İbrahim Peygamber'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yatsı ezanının okunmasıyla, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Balıklıgöl, Şanlıurfa, Peygamber, dua, Güncel, Haberler

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