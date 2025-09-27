Peygamberimiz ve Aile Ahlakı Konferansı Seydişehir'de Düzenlendi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' konulu bir konferans düzenlendi. Konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Hazreti Muhammed'in örnek yaşamı anlatıldı.
İlçe Müftüsü Fatih Koç, selamlama konuşması yaptı.
Ardından Konya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, konferansta Hazreti Muhammed'in örnek kişiliği ve ailesiyle geçirdiği yaşamıyla ilgili kesitler anlattı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel