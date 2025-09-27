Haberler

Peygamberimiz ve Aile Ahlakı Konferansı Seydişehir'de Düzenlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' konulu bir konferans düzenlendi. Konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Hazreti Muhammed'in örnek yaşamı anlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından, Seydişehir Millet Bahçesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Fatih Koç, selamlama konuşması yaptı.

Ardından Konya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, konferansta Hazreti Muhammed'in örnek kişiliği ve ailesiyle geçirdiği yaşamıyla ilgili kesitler anlattı.

