Pew Araştırma: Trump'ın Küresel Liderliğine Güven Düşük

NEW ABD merkezli Pew Research'ün yayımladığı uluslararası anket raporunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel liderliğine duyulan güvenin düşük olduğu ortaya çıktı.

Pew Research'ün 8 Ocak-26 Nisan ??arasında, ABD'nin müttefikleri İngiltere, Fransa, Almanya, Güney Kore ve Japonya dahil 24 ülkede gerçekleştirilen anket çalışması, Trump'ın küresel liderliğine büyük oranda güven duyulmadığını gösterdi.

Ankete katılanların çoğu, Ukrayna, Gazze ve İran konularında bir dizi uluslararası sorunu çözmeye soyunan Trump'ın becerisine, göç, Rusya-Ukrayna Savaşı, ABD-Çin ilişkileri, İsrail ile komşuları arasındaki çatışmalar ve iklim değişikliği gibi konularda "çok az" inandığını veya "hiç" güvenmediğini söyledi.

Anket raporunda, 24 ülkeden 15'inde insanlar ABD'nin politikalarıyla ilgili de düşük puan verirken, anketin yapıldığı ülkelerin neredeyse tamamında katılımcıların çoğunluğu Trump'ı "küstah" ve "tehlikeli" olarak tanımladı.

Bununla birlikte, 18 ülkede çoğunluk ABD Başkanı için hala "büyük bir lider" değerlendirmesinde bulundu.

Pew anketinde, Kanada, Fransa, Almanya, Avustralya ve İspanya'da, Trump'ın iklim değişikliğini ele alışına duyulan güven yüzde 20'nin altında kaldı.

Kanada'yı ABD'nin 51'inci eyaleti yapacağını uzun süre dillendiren Trump'a bu ülkede duyulan güven de 2025'te bir önceki yıla göre 20 puan düşerek yüzde 34'lere gerilemiş durumda.

Türkiye, ABD'ye desteğin arttığı ender ülkeler arasında

Öte yandan Türkiye, İsrail ve Nijerya'da ABD'yi olumlu değerlendirenlerin oranının 2024'ten bu yana önemli ölçüde arttığı gözlendi.

Pew raporundaki tabloda, Türkiye'de ABD'ye duyulan güvende geçen yıldan bu yana yüzde 7 oranında yükselme görüldü.

Bununla birlikte Türkiye'de her 100 kişiden 80'inin ABD Başkanı Trump'a güvenmediği, 16'sının bu soruya olumlu cevap verdiği ve kalanlarının ise soruya yanıt vermediği kaydedildi.

Anket raporuna göre, birçok ülkede sonuçlar olumsuz olsa da Trump'ın 2025 için söz konusu ülkelerdeki notları, 8 yıl önce aynı dönemdekilerle karşılaştırıldığında genel olarak daha yüksek seyretti.

ABD'deki son kamuoyu yoklamaları ise Trump'a onay oranının yüzde 43 civarında olduğunu gösteriyor.