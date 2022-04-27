Peugeot Sport ile Capgemini iş birliğine gitti

Peugeot Sport, bu yaz üst sınıf dayanıklılık yarışlarına geri dönmeye hazırlanırken, hibrit Hypercar'ın performansını hem simülatör hem de yarış pisti ortamında daha da ileriye taşımak için Capgemini'nin veri ve yapay zeka uygulamaları uzmanlığından yararlanacak.

Peugeot açıklamasına göre, Peugeot Sport ve Capgemini'nin dijital ekipman yeteneklerinin bir araya gelmesiyle, mühendislerinin, pilotların ve teknisyenlerinin 9X8 hakkındaki anlayışları derinleşecek.

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Hypercar yönetmeliklerine uygun olarak otomobilin donanım özelliklerinin dört yıllık bir süre boyunca sabit kalacağı göz önüne alındığında, yazılım geliştirme kilit bir faktör haline geliyor. Bu ortaklık, ekibin rekabet potansiyelini güçlendirecek.

"Teknolojik mükemmelliğin en iyi örneği"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Peugeot Sport Direktörü Jean-Marc Finot, "Peugeot 9X8'i geliştirmek ve yürütmek için dijital teknoloji lideri, veri ve yapay zeka uzmanı Capgemini ile güçlerimizi birleştirdiğimiz için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Finot, şunları kaydetti:

"Hibrit Hypercarımızın yarış pistinde veya simülatörde kat ettiği her metre ekip tarafından toplanan verilere ek olarak Capgemini'nin ultra gelişmiş araçları kullanılarak kaydedilecek, işlenecek ve analiz edilecek. Peugeot'nun Capgemini ile olan ilişkisi, teknolojik mükemmelliğin en iyi örneği ve grubun nasıl bir teknoloji şirketine dönüştüğünü gözler önüne seriyor."

"Geleceği şekillendirmek için çalışmaya devam ediyoruz"

Capgemini Güney Avrupa Stratejik İş Birimi Üst Yöneticisi (CEO) ve Grup İcra Kurulu Üyesi Jerome Simeon ise "Gelişmiş veri analizi ve yapay zeka uzmanlığımızı Peugeot Sport uzmanlarına sunmak çok keyifli olacak.

Birlikte, Hypercar'ın performansını ileriye taşıyacağız. Ortaklığımızın güçlü bir teknolojik boyutu var. Capgemini'nin Stellantis Group ile uzun süredir devam eden ilişkiyi güçlendirerek, yenilikçi, sürdürülebilir çözümler aracılığıyla ulaşımın geleceğini şekillendirmek için ortak değerlerimizi ve hedeflerimizi hayata geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ortaklık Peugeot yol otomobillerine fayda sağlamaya devam edecek

Açıklamaya göre, Peugeot Sport, 9X8'in gelişiminde çok aşama kaydetti. Bu teknolojik destek, motor sporlarında yaşanan ilerlemenin gelmiş olduğu en son noktayı ortaya koyuyor. Capgemini'nin sağladığı özel hesaplama yeteneği, algoritmalar ve yapay zeka, motor sporları ile otomobil endüstrisinde geliştirilen yazılım, hızlanma ve rejenerasyon (yönetmelikle 200 kW ile sınırlandırıldı) açısından hayati öneme sahip. Bu hesaplama yeteneği, performans ve güvenilirlik parametrelerini hassas enerji yönetimi sağlamak üzere de tamamlayacak. Peugeot Sport ve Capgemini tarafından yeni Hypercar'ın FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki performansını artırmak için yapılan iyileştirmeler, Peugeot yol otomobillerine fayda sağlamaya devam edecek.

Yapay zekanın doğası, Peugeot 9X8'in tasarımına rehberlik eden ruha uyum sağlıyor. Otomobilin davranışını gerçek zamanlı olarak analiz etme becerisi, motor sporlarında hızla gelişen teknolojileri tamamlama, sürekli daha yüksek performans arayışına katkı sağlama ve çok daha geniş bir yarış senaryosu yelpazesini dikkate alma da dahil olmak üzere takım için yeni fırsatlar sunuyor.

9X8'in teknolojisi geleceğe ışık tutuyor

Peugeot Stil ve Tasarım Departmanı iş birliği ile Peugeot Sport tarafından tasarlanan 9X8, markanın yenilikçi ve daha sürdürülebilir ulaşım taahhüdüne uygun olarak, tamamen yeni ve verimli bir aerodinamik konsepte dayanıyor. Bununla birlikte tamamen yenilenebilir yakıtla çalışıyor ve yeni nesil bataryalarla donatılıyor. Motor sporlarında ama özellikle dayanıklılık yarışlarında karşılaşılan zorlu koşullar, markanın stratejik zorluklarla ilgili çözümleri değerlendirmesine olanak tanıyan değerli bir laboratuvar işlevi görüyor.

Peugeot, aralık ayında pistte başlayan test programı ile otomobilin gelişimini hızlandırmaya odaklanırken, geliştirme çalışmaları özellikle güç-aktarma ve elektrikli dört tekerlekten sistemini içeriyor. Peugeot'nun değerleri olan, çekici tasarım, duyguları harekete geçirme ve mükemmellik açısından amiral gemisi görevi gören 9X8 ile kaydedilen teknolojik gelişmelerden standart yol otomobillerinin sürücüleri de yararlanacak.

Ortaklık aynı zamanda Capgemini'nin küresel spor sponsorluğu stratejisiyle de örtüşüyor. Bu strateji, dünyanın dört bir yanındaki büyük markalar ve spor etkinlikleriyle (Erkekler ve Kadınlar Rugby Dünya Kupaları ve golfte ise Ryder Kupası dahil) olan ilişkileri ile takım ruhu ve cesaret kavramlarını teşvik etmeyi, aynı zamanda teknolojik uzmanlık, performans ve hayran deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.