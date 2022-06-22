Peugeot 408 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Son dönemde piyasaya sürdüğü otomobiller ile popülerliğini artıran Peugeot bu ayın başında ilk detaylarını paylaştığı yeni aracı: Peugeot 408 ile karşımıza çıktı. Yeni 408'in tasarımında ilk göze çarpan detay markanın özgün kedi duruşu marka aidiyetine gönderme yapması oldu. Keskin tasarım çizgileriyle birlikte ön tasarım, yeni aslan başlı Peugeot logosuna gururla ev sahipliği yapıyor.

Arka tamponun ters kesimi göz alıcı profile güçlü bir görünüm kazandırıyor. Yeni 408, 20 inçlik jantlar ve 720 mm çapında tekerleklere sahip. Önde, aslan dişi tasarımı ışık imzası, arkada üç pençeli LED stop lambaları gibi detaylar 408'i Peugeot ailesine entegre ediyor.

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Yeni Peugeot 408 özellikleri ile neler sunuyor?

PEUGEOT 408'i harekete geçirme görevini 180 ve 225 HP olmak üzere iki adet şarj edilebilir Hibrit (PHEV) ve 1.2 litrelik PureTech 130 HP benzinli motor üstleniyor. Üç motor seçeneği de 8 ileri vitesli EAT8 otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

Gelecek dönemde tamamen elektrikli bir versiyonda olacak. Yeni 408 tasarımcıları için verimlilik en önemli konulardan biri oldu. Aerodinamik, hafif yapı ve düşük emisyonlu motorlardan oluşan paket, hem hibrit hem de 130 HP benzinli versiyon için oldukça düşük tüketim anlamına geliyor.

4690 mm uzunluk, 2787 mm dingil mesafesi ve 188 mm diz mesafesine sahip olan araç, 536 litre bagaj hacmine sahip. Arka koltuklar katlandığında bu hacim 1.611 litreye kadar çıkabiliyor. Araç 1480 mm yüksekliği ile tasarım bütünlüğünü korurken, aerodinamik verimliliği de artıyor.

Yeni 408'de hem sürücü hem de yolculara, sürüş keyfi ve kullanım kolaylığı açısından avantaj sağlayan ve aynı zamanda kompakt direksiyon simidi ile sürüş keyfini de destekleyen yeni nesil PEUGEOT i-Cockpit karşımıza çıkıyor.

Araçtaki sürüş destek sistemleri gücünü 6 kamera ve 9 radardan alıyor.

Bu sistemler arasında; Dur&Kalk fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme sistemi, öndeki hayvanları, yayaları veya bisikletlileri uzun farda görünmeden önce algılayan ve sürücüyü uyaran 'Night Vision' Gece Görüş Sistemi, Uzun Menzilli Kör Nokta Uyarı Sistemi (75 metre) ve geri manevra anında olası bir tehlikeye karşı uyaran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi bulunuyor.

Farlarda kullanılan Matrix LED teknolojisi, yüksek aydınlatma performansı sağlarken aynı zamanda, ince far tasarımlarına olanak tanıyor. Bu far tasarımı 408'e kararlı ve güçlü bir bakış kazandırıyor. Işık imzası tampona entegre aslan dişi tasarımı iki LED şeridi ile aşağı doğru uzanıyor.

Ön ızgarada yer alan yeni marka logosu, sürüş destek sistemlerine air radarları gizliyor. Bunların yanı sıra yeni 408 aracın yoldaki yönü de dahil olmak üzere yolcu sayısı ve konum bilgisi içeren e-call acil durum çağrısı ile sistemine sahip.

Yeni PEUGEOT 408, 2023 başında pazara sunulacak. Avrupa pazarı için Fransa'nın Mulhouse kentinde, kısa bir süre sonra da Çin pazarı için Çin'deki Chengdu fabrikasında üretilecek.

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