Petzoo Eurasia - Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Fuarı başladı

Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Fuarı' başladı. Fuara 252 firma katılım sağladı. Gıda malzemeleri, ısıtmalı yataklar, peluş oyuncaklar gibi hayvanlara dair birçok ürünün yer aldığı fuar, 12 Ekim'e kadar sürecek. Evcil hayvanlarla birlikte katılım sağlanabilecek fuarda, hayvan defileleri, pet kuaför gösterileri gibi birçok şov yer alıyor.

10'uncusu gerçekleşen Petzoo Eurasia - Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Fuarı' İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. 252 şirketin standının yer aldığı fuarda, kedi-köpek-kuş-balık türleri, ırk yarışmaları, evcil hayvan defileleri, pet kuaförleri gösteri ve eğitimleri, Pet sektörünün dijital seminerleri,4 farklı grooming Show,derneklerle federasyonların düzenleyeceği özel etkinliklerle, Türkiye'nin en büyük grooming Showu yer alıyor. Fuara, ayrıca evcil hayvanlar ile katılım sağlanabiliyor. Petzoo, 12 Ekim Cumartesi akşamına kadar 4 gün boyunca 10: 00-19: 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarın açılış törenine, fuarı düzenleyen Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Rafet Aydın, Evcilder Başkanı Zekeriya Çelik, UFYD Başkanı Ümit Vural, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Orhan katıldı.

'MARKALARI PROFESYONELLER İLE TANIŞTIRIP, ONLARI TÜKETİCİYE ULAŞTIRMAYI HEDEFLEDİK'

Fuar ilk gününün çok hareketli geçtiğini söyleyen Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, "Uluslararası ziyaretçimiz çok yüksek katılımcı firmalarımızın hepsi çok başarılı bir şekilde hazırlanmışlar. Fuarın ilk gününde şunu söyleyebilirim ki önceki yıllara göre, her yıl daha da fazla gelişiyor. Bu fuarı düzenlemeye başladığımız an, evcil hayvan sahiplerinin ve evcil hayvanların ihtiyaçları olduğunu düşündük. Onların refahını artıracak, ihtiyaçlarını giderebilecek ve bakımı kolay yapabilecekleri firmaları bir araya getirdik. Markaları profesyoneller ile tanıştırıp, onları tüketiciye ulaştırmayı hedefledik. Bugün burada yer alan 252 şirket var. Bunların 100'de 85'i yerli, geri kalan kısmı ise yabancı şirketler katılım gösterdi. Hem ithal hem de yerli üretimleri burada bulabilirsiniz. Tüm şirketler Avrupa'daki organizasyonlarda ürünlerini satmaya başladılar. Dünyanın 102 ülkesine ürün gönderiyoruz. Avrupa da bunlardan bir tanesi. Almanya ve Belçika'da çok başarılı bir hale geldik. Daha da gelişeceğimizi düşünüyorum. Fuarı düzenleyen şirket olarak, markaların daha fazla ihracat yapmasını sağlayabilmeyi ve istihdama katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Markaların büyümesine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

'HAYVANLAR İÇİN ISITMALI YATAKLAR TÜRKİYE'DE İLK KEZ BURADA SERGİLENİYOR'

Fuarda genel olarak yer alan ürünleri anlatan Çetin, "Gıda beslenme ürünleri ve bakım ürünleri yer alıyor. Kedi kumu, aksesuarlar, yataklar gibi ürünler de var. Peluş oyuncaklardan, ısıtmalı yataklara kadar ürün mevcut. Hayvanlar için ısıtmalı yataklar Türkiye'de ilk kez burada sergileniyor. Bu sektörde teknolojik ürünler artmaya başladı. Artık evcil hayvanların tüm ihtiyaçları bir tuş ile yapılabilecek ve fuara gelenler bu ürünleri burada inceleme fırsatı bulacaklar. Bu şekilde hem fiyat performans kıyaslayıp hem de 2-3 gün evine gidemeyen insanların hayatı kolaylaşacak. Burada, evde kimse yokken kedi ve köpeğin mamasını kumunu zamanında verecek özel cihazlar var. Ayrıca uluslararası ırk yarışmamız olacak. Uluslararası Kedi Federasyonu düzenleyecek. Irkların gerçek kimliklerinin ne olması gerektiğini burada puanlayacaklar. Onun dışında hayvan kuaförleri de burada yarışacak. Onlar da evcil hayvan tüy deri bakımı ile hayvan sahiplerinin yaşam kalitesini artıracaklar. Bugün seminerleri gerçekleşecek. Cuma ve cumartesi günü de yarışmalar olacak ve cumartesi son günümüzde ödül törenimiz gerçekleşecek. Kazanlara da para ödülü, ilk makas setleri ve önlüklerini vereceğiz" diye konuştu.

'CİDDİ BİR KATILIM BEKLİYORUZ'

Fuara katılan Lider Pet Food Ürün Müdürü Derya Ateş ise "Firmamız için fuarlar çok kıymetli çünkü hem satış noktalarımız ile buluştuğumuz hem de tüketiciye ürünlerimizi anlatabiliyoruz. Firmamızın çalıştığı çok geniş bir portföye sahibiz. Türkiye'nin en büyük yerli mama üreticisiyiz. Kum ile ilgili de çalışmalar yapmaktayız. Geniş bir ürün portföyümüz var. Satış noktalarımızı artırmayı hedefliyoruz. Özel bir ırk mamamız var. Özel ırk kedi ve küçük köpekler için ayrı bir ürün grubu yarattık. Fuara hem yerli hem de yurt dışından ciddi katılım bekliyoruz. Stant güzel ve kalabalık geçiyor" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ PAZARLARDAKİ YERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK'

Fuarda yer alan marka temsilcilerinden Bentaş Bentonit CEO'su Turgay Ömür de "Firma olarak yurt dışında da fuarlara katılıyoruz. Selçuk Bey'in düzenlediği bu fuar da inşallah ilk 3'e giren büyük fuarlardan olacak. Amacımız yabancı müşterilere markamızı iyi bir şekilde tanıtabilmek. Bu fuar her geçen gün büyüyor. Kedi kumunda Türkiye ve Avrupa'da lideriz. Şu an 86 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amacımız bu sayıyı artırabilmek ve mevcut pazarlardaki yerimizi güçlendirmek. Fuarın ilk günü ama beklentimiz yüksek" dedi.

'ÇOK GÜZEL VE RENKLİ BİR FUAR'

Fuara köpekleri ile katılan Sevil Türkmen, "Fuar çok renkli ve güzel olmuş. Stantlarda hayvanlara dair epey bilgi alabiliyoruz. Firma sahiplerine teşekkür ederiz. Türkiye'deki yerli firmalar da gelmişler. Kendi üretimimiz olan ürünleri gördüğüme de çok sevindim. Mamadan, temizlik ürünlerine birçok ürün vardı. Köpek sahipleri olarak böyle ürünleri görmek bizi mutlu ediyor. Göz, kulak temizliği ürünleri ve değişik vitamin takviyeleri de vardı. Bu takviyelere hayvanların çok ihtiyacı oluyor. Hayvanlarımızın da en az bizim kadar vitamine ihtiyacı var" diye konuştu.