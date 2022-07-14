Petshop vitrinlerinden kedi ve köpekler kaldırıldı

HAYVANLARI Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle petshoplarda bugün itibariyle kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı. Satışlar internet üzerinden ve dükkanlarda bulunan kataloglardan yapılacak.

Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile bugün itibariyle petshoplarda kedi ve köpeklerin vitrine konularak satışı yasaklandı. Petshop işletmesi sahipleri satışı yapılacak hayvana ait bilgi ve fotoğrafların internete yüklenerek satışını gerçekleştirebilecek. Hayvanlar ise petshop sahipleri tarafından belirlenecek çiftliklerde tutulacak. Denetimler ise Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından yapılacak. Vitrinden kedi ve köpek satışı yapanlara 2 bin 43 TL para cezası uygulanacak. Kanunun bugün yürürlüğe girmesiyle birlikte petshop vitrinlerindeki kedi ve köpeklerın kaldırıldığı gözlendi. Petshop mağazalarından sadece birinde vitrinde tutulan kedinin de daha önce satıldığı, sahibi gelinceye kadar bekletildiği öğrenildi.

"VİTRİNDEN DEĞİL ÇİFTLİKTEN SATIŞ"

YASAĞA FAYDALI DEĞİL DİYEN DE VAR DESTEKLEYEN DE

Müşteri Volkan Güçtekin ise, "Kedi almaya geldik ama, yok. Burada ne güzel sağlıklı bir şekilde satılıyordu. Yasağı çok saçma buluyorum. Kesinlikle faydalı değil. Bu adamlar işin ehli. Bir an önce bu uygulamanın kaldırılması lazım" dedi. Uygulamayı doğru bulduğunu ifade eden Bahar Alatlı, yasağın uzun zaman önce çıkması gerektiğini belirterek, "Hayvanları bu şekilde camların arkasına koymaları acımasızca bir şey bence. Hayvanlara özgü bırakılacakları bir çiftlikte barındırsınlar. O çiftlikten de insanlar gidip sahiplensinler. Yani böyle camın arkasında olmaz. Katalog üzerinden satış en mantıklısı" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel