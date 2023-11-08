Petshop işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, cadde ortasında tartıştığı petshop işletmecisi Melih Duman'ı (27) bıçaklayarak öldüren Muzaffer Pekiner (31), tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan Muzaffer Pekiner ile petshop işletmecisi Melih Duman arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Pekiner yanındaki bıçakla Melih Duman'ı yaralayıp, kaçtı. Duman kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Duman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, Pekiner'in yakalanması için çalışma başlattı. Pekiner'in Bayındır ilçesindeki bağ evinde saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Pekiner, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.