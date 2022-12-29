Petrole ek vergi: Exxon ile AB mahkemelik oldu

AB ile enerji devleri arasında ek vergi anlaşmazlığı mahkemeye taşınıyor. ABD'li enerji şirketi Exxon, şirket karına ek vergi getiren AB'yi yetkilerini aşmakla suçladı, yatırımların gözden geçirileceğini açıkladı.ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil Corp, petrol şirketlerine getirdiği ek vergi nedeniyle AB'ye karşı dava açtı. Şirketten yapılan açıklamada AB'nin ek vergi düzenlemesiyle yasal yetkilerini aştığı savunuldu.

Şirket sözcüsü, ek verginin yapıcı bir adım olmadığını, şirketler açısından yatırımları cazip olmayan bir hale getireceğini ve yatırımcıların güvenini sarsacağını kaydetti. Sözcü, Exxon'un gelecekte AB enerji sektörüne yapacağı milyarlarca dolarlık yatırım planlarında ek vergi unsurunu göz önünde bulunduracağını da sözlerine ekledi.

Exxon Mali Sorumlusu Kathryn Mikells 8 Aralık'ta yaptığı bir açıklamada, AB'nin ek vergi düzenlemesinin şirkete 2023 sonuna kadarki dönemde en az 2 milyar dolara mal olacağını belirtmişti. Şirket, Ekim sonunda üçüncü çeyrekteki net karını yaklaşık 20 milyar dolar olarak açıklamıştı.

AB Komisyonu: Kararı mahkeme verecek

AB Komisyonu sözcüsü konuyla ilgili AFP ajansına yaptığı açıklamada, ek vergi uygulamasının AB hukukuna uygunluğu konusunda kuşkularının bulunmadığını belirterek konunun yargıya taşındığını ve kararı mahkemenin vereceğini vurguladı. Uygulamanın "kısıtlı bir süre için getirilen bir dayanışma ödeneği" olduğuna vurgu yapan Komisyon sözcüsü, "çevre dostu bir ekonomiye geçişte yatırımları cazip kılmayı ve aynı zamanda sıkıntı içindeki haneleri, krizden ağır etkilenen şirketler ve enerjiyi yoğun kullanan sanayi dallarını desteklemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Şirketlerin karı katlandı

Son aylarda hızla yükselen enerji fiyatları nedeniyle sektördeki şirketler karını katlarken pek çok ülkede enflasyon tavan yapmıştı. Bu nedenle enerji şirketlerine ek vergi getirilmesi çağrıları artmıştı.

Ekim ayında ABD'li enerji şirketi Chevron'un Mali Sorumlusu Pierre Breber de petrol üretimine ek vergi planlarına karşı uyarıda bulunarak bunun yatırımcıları korkutacağını söylemişti.

AB'ye üye ülkeler Eylül ayında petrol, doğal gaz ve rafineri şirketlerine kısıtlı bir süre için ek kar vergisi getirilmesinde uzlaşmıştı. AB düzenlemesini vergi kanununa entegre eden Almanya, önceki yılların ortalamasına göre karı beşte bir oranında artan şirketlere yüzde 33'lük ek vergi uygulaması getirdi. Hükümet, bu buygulamayla gelmesi beklenen 1 ila 3 milyar euroluk ek gelirin tüketicileri rahatlatmak amacıyla elektrik fiyatlarına getirilen tavan uygulamasının finansmanında kullanılmasını öngörüyor.

AFP, rtr/BK,JD