Petrol Üreten Kentte Sulak Alan Ekolojisinin Restorasyonu

Çin'in Panjin kenti, üç büyük nehrin denize döküldüğü "sulak alanlar kenti" olarak biliniyor.

Çin'in Panjin kenti, üç büyük nehrin denize döküldüğü "sulak alanlar kenti" olarak biliniyor.

Liaoning eyaletinde bir petrol üretim üssü olan kent, geçmişte petrokimya ve diğer sanayiler yüzünden uzun süredir çevresel bozulmadan mustaripti.

Yerel yetkililer 2002 yılından bu yana, sulak alanlar için koruma tedbirlerini uygulamaya başlarken, kent genelinde doğa koruma alanlarının kurulmasına ilişkin planları kabul ettiler.

Panjin Perşembe günü, Ramsar Sözleşmesi tarafından uluslararası sulak alan kentleri olarak akredite edilen 25 kentten biri oldu.

Ramsar Sözleşmesi, sulak ekosistemlerin korunmasına ve rasyonel kullanımına yönelik hükümetler arası bir anlaşma.

SES (Çince): LİU YE, Panjin Ormancılık ve Sulak Alan Koruma İdaresi Bürosu Yetkilisi:

"Berrak sular ve yemyeşil dağların paha biçilmez servet olduğu inancını kararlılıkla takip edeceğiz. Panjin uluslararası bir sulak alan kenti olarak akredite edildiğinden ve Liaohekou Ulusal Parkı burada inşa edileceğinden, kent sulak alan koruma ve ekolojik restorasyonunu artıracak, kırmızı tepeli turnalar ve siyah gagalı martılar gibi önemli türlerin korunmasını güçlendirecek ve sulak alan korunmasında sağlıklı ve istikrarlı bir sulak alan ekosistemi oluşturacak entegre bir yönetim sistemi kuracak."

Kıyı kenti, gelişmiş sulak ekolojisi sayesinde artık benekli foklar, kırmızı tepeli turnalar ve diğer nadir yaban hayatı canlılarına ev sahipliği yapıyor.

Kentteki "kızıl plaj" ise 2020 yılında ülkenin kalite açısından en üst seviyesi olan 5A doğal manzara alanı olarak belirlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Panjin'den bildiriyor. (XHTV)