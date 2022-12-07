Petrol Şirketi Mol: Macaristan'daki Akaryakıt Durumu 'Kritik'

MOL'nin tüm ağında kısmı ürün sıkıntısı bulunuyor ve şirketin dolum istasyonlarının dörtte biri tamamen boş.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan'ın petrol şirketi MOL'ye ait bir akaryakıt istasyonu görülüyor, 4 Mart 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

MOL'nin tüm ağında kısmı ürün sıkıntısı bulunuyor ve şirketin dolum istasyonlarının dörtte biri tamamen boş.

BUDAPEŞTE, 7 Aralık (Xinhua) -- Macaristan'ın önde gelen petrol şirketi MOL'nin idari müdürü Gyorgy Bacsa, Macaristan'da sürücülerinin Pazartesi günü araçlarına güçlükle yakıt ikmali yapabildiklerini, Salı günüyse durumun daha da kötüleştiğini belirterek ülkede akaryakıt tedarik durumunu "kritik" olarak niteledi.

Bacsa, Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, "Talep fırladı, tüketiciler stok yapmaya başladı ve panik alışverişi başladı" ifadelerini kullandı.

Bacsa, MOL'nin tüm ağında kısmı ürün sıkıntısı olduğunu ve şirketin dolum istasyonlarının dörtte birinin tamamen boş olduğunu belirtti.

Benzine yönelik günlük talep, normal piyasa düzeyinin iki katına, dizele yönelik talepse neredeyse 1,5 katına ulaştı.

Bacsa, tek çözümün, ithalatın artması için gerekli koşulların oluşturulması olduğunu dile getirdi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir akaryakıt istasyonunda benzin fiyatları görülüyor, 4 Mart 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Bu da fiilen 15 Kasım 2021'den bu yana Macaristan'da akaryakıt fiyatlarının üst sınırını 480 forint (1,22 ABD doları) olarak belirleyen tavan fiyat uygulamasını kaldırmak anlamına geliyor.

MOL CEO'su Zsolt Hernadi, aylardır OMV ve Shell gibi bölgedeki petrol şirketlerinin, zararına satış yapacakları için Macaristan'a akaryakıt ithali yapmadığı uyarısında bulunuyor. Piyasa fiyatları, akaryakıtın türüne ve yerel para biriminin döviz kuruna bağlı olarak 700 ile 800 forint arasında değişiyor.

Pazartesi günü Macar Parlamentosu'nun Ekonomi Komisyonu'nda konuşan Macaristan Merkez Bankası (MNB) Başkanı Gyorgy Matolcsy, "Tavan fiyatlar, yüzde 3-4'lük enflasyonist fazlaya neden oluyor; hemen kaldırılmalı" ve "Macaristan, enerji krizi öncesine göre daha fazla benzin ve dizel tüketen tek ülke" ifadelerini kullandı.

İnsanların akaryakıt sıkıntısı konusunda giderek daha fazla endişe duymasıyla pompaların önünde sık sık birkaç yüz metreyi aşan kuyruklar oluşmaya başladı. Yerel topluluklar, sürücüleri halen çalışan pompalara yönlendirmek üzere sosyal medyada düzenli olarak güncellenen haritalar yayınlıyor. (1 Macar forinti = 0,0026 ABD doları)

Macaristan'ın Szazhalombatta kentindeki Tuna Rafinerisi'nin akaryakıt tankı görülüyor, 24 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)