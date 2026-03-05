Haberler

Mehmet Şimşek: "Petrol Fiyat Şokunun Etkisini Azaltmak İçin Eşel Mobil Sistemini Geçici Olarak Devreye Alıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici petrol fiyat artışlarının etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini devreye aldıklarını açıkladı. Akaryakıt fiyat artışlarının yüzde 75'inin vergilerden karşılanacağını belirtti.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçilmesini değerlendirdi.

Şimşek paylaşımında, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

