Petrochina Xinjiang Petrol Sahası Ham Petrol ve Doğalgazda Rekor Üretime Ulaştı

URUMQİ, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina'nın Xinjiang şubesi, bu yıl şimdiye kadar 17 milyon tondan fazla ham petrol ve doğalgaz üreterek rekor düzeye ulaştığını açıkladı.

URUMQİ, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina'nın Xinjiang şubesi, bu yıl şimdiye kadar 17 milyon tondan fazla ham petrol ve doğalgaz üreterek rekor düzeye ulaştığını açıkladı.

Xinjiang Petrol Sahası Şirketi, bu yıl Xinjiang'ın Junggar Havzası'nda 722 kuyu açarak 14,09 milyon ton ham petrol ve 3,75 milyar metreküp doğalgaz ürettiklerini söyledi.

Şirketin üretim bölümü müdürü Dai Yong yaptığı açıklamada, "Bu yıl, kanıtlanmış petrol rezervi 1 milyar tonu aşan mega bir petrol sahası olan Mahu'nun yanı sıra Xinjiang Petrol Sahası'nda yeni atılımları güçlü biçimde destekleyen kıtasal kaya petrolü için ulusal düzeyde bir tanıtım bölgesi olan Jimsar'da da doğalgaz ve petrol çıkarılması ve teknolojik yeniliği hızlandırdık" dedi.

Xinjiang Petrol Sahası, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra inşa edilen ilk büyük petrol sahası. Saha, bilimsel araştırma, petrol ve doğalgaz ön keşif, rezervuar değerlendirmesi ve ayrıca petrol ve doğalgaz çıkarma, üretim, depolama, nakliye ve satış gibi 18 işi kapsayan Junggar Havzası'nın keşfine ve geliştirilmesine odaklanıyor.

Bugüne kadar şirket, yaklaşık 430 milyon ton ham petrol ve 99 milyar metreküp doğalgaz üreten 33 petrol ve doğalgaz sahası geliştirdi.