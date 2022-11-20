Petrochina, Hutubi Doğalgaz Depolama Tesisi İçin Doğalgaz Çıkarmaya Başladı

URUMQI, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina, Cumartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Hutubi doğalgaz depolama tesisindeki tankları doldurmak üzere doğalgaz çıkarmaya başladı.

URUMQI, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in petrol ve doğalgaz üreticisi PetroChina, Cumartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Hutubi doğalgaz depolama tesisindeki tankları doldurmak üzere doğalgaz çıkarmaya başladı.

PetroChina'nın Xinjiang şubesinin doğalgaz depolama bölümü yöneticisi Hu Xiaobo, Çin'de türünün en büyüğü olan Hutubi'deki doğalgaz deposunun ülkenin kış aylarında doğalgaz arzını güvence altına almaya yardımcı olabileceğini söyledi.

10,7 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan ve Çin'in batıdan doğuya ikinci doğalgaz boru hattına bağlanan Hutubi doğalgaz depolama tesisi, tüketimin mevsimsel olarak zirve yaptığı dönemlerde, Xinjiang'ın kuzeyindeki doğalgaz rezervlerinden yapılan arzın düzenlenmesinde hayati bir rol oynuyor.

Hu, PetroChina'nın bu yıl Hutubi'de depolamak üzere geçen yıla göre 580 milyon metreküp daha fazla doğalgaz çıkaracağını ve bunun da kışın ve gelecek baharda doğalgaz talebini karşılamayı güvence altına alacak rekor bir seviye olacağını söyledi.

Haziran 2013'te resmi olarak faaliyete geçtiğinden bu yana doğalgaz deposuna 18,48 milyar metreküp doğalgaz verildi.